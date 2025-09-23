Подход "не уведомил - нет судебной защиты" - антиконституционен, поделился автор обращения Марат Аманлиев

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Конституционный суд РФ принял жалобу на отказы в исках по криптовалютным делам, в случаях если их владельцы не подали данные о цифровых активах в Федеральную налоговую службу (ФНС). Как уточнил ТАСС автор обращения Марат Аманлиев, жалобу адвоката на норму закона о цифровых валютах должны рассмотреть в течение полугода.

"Конституционный суд принял к производству мою жалобу об ограничении судебной защиты цифровой валюты, что нарушает ряд прав граждан, гарантированных Конституцией РФ. Мы считаем, что сам подход "не уведомил - нет судебной защиты" - антиконституционен", - рассказал собеседник агентства.

Решение об обращении в КС РФ было принято после того, как клиенту юриста отказали в иске, так как тот не подал уведомление в ФНС о том, что стал обладателем цифровой валюты. "Суды отказывают в удовлетворении аналогичных исков, ссылаясь на отсутствие уведомления в налоговую о владении криптовалютой, что делает право на судебную защиту условным, которое на сегодняшний день можно реализовать только после выполнения формального уведомления, порядок которого не установлен", - подчеркнул адвокат.

В обращении юриста в КС РФ речь идет о части 6 статьи 14 закона №259-ФЗ "О цифровых финансовых активах". По словам Марата Аманлиева, данная норма разрешает российским судам рассматривать споры, связанные с цифровой валютой, только если человек заранее сообщил в ФНС о своем криптокошельке и обо всех сделках. При этом порядок такого уведомления до сих пор на законодательном уровне не утвержден. По мнению юриста, "возникает парадокс: защититься в суде нельзя, потому что нет формы, которую надо подать". "Подобные решения нарушают целый ряд статей Конституции России: о равенстве перед законом, неприкосновенности собственности и запрете ограничивать судебную защиту. Поэтому мы просим признать норму антиконституционной и подтвердить, что право на судебную защиту не может зависеть от исполнения административных формальностей, особенно когда выполнить их невозможно", - резюмировал ТАСС автор обращения.

Вместе с тем в 2025 году в Конституционный суд из 7370 поданных жалоб было принято всего 24.