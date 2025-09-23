В целом с начала года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы остаются на рекордном уровне и превышают 100 млрд куб. м

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Европа с начала летнего сезона в апреле рекордно импортировала сжиженный природный газ (СПГ), поставки которого в регион превысили 66,5 млрд куб. м, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Предыдущий рекорд импорта СПГ для периода апреля - сентября был установлен в 2023 году - 66,1 млрд куб. м. Максимальные потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС для апреля - октября пока что также зафиксированы два года назад - 76,3 млрд куб. м.

В целом с начала года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы остаются на рекордном уровне и уже превышают 100 млрд куб. м.

В прошедшем отопительном сезоне Европа импортировала почти 63 млрд куб. м СПГ, что стало третьим максимальным показателем для этого периода. Больший объем регазифицированного газа поступал с СПГ-терминалов в газотранспортную систему ЕС только в два предыдущих зимних сезона.

Ранее Международное энергетическое агентство сообщило, что импорт СПГ Европой в I полугодии достиг исторического максимума и может сохранить рекордные темпы по итогам всего 2025 года.