Председатель Совета Федерации отметила, что регион модернизирует сельскохозяйственные мощности

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравление с Днем образования Вологодской области губернатору региона Георгию Филимонову и исполняющему обязанности председателя Вологодского заксобрания Роману Заварину.

"Вологодчина - земля талантливых, целеустремленных, сильных духом людей, которые никогда не останавливаются перед трудностями, преданно служат родине. Жители области гордятся своими выдающимися земляками: первопроходцами И. А. Кусковым, исследовавшим Калифорнию и Аляску, и Е. П. Хабаровым, совершившим походы в Маньчжурию и Даурию, авиаконструктором С. В. Ильюшиным, под руководством которого проектировались крылатые машины, ставшие достоянием отечественного воздушного флота, прославленными художниками, литераторами и учеными", - говорится в тексте поздравления.

Как отметила председатель Совета Федерации, сегодня Вологодская область "наращивает темпы экономического развития". "Укрепляется потенциал металлургической, машиностроительной и деревообрабатывающей отраслей промышленности, модернизируются сельскохозяйственные мощности", - говорится в тексте поздравления.

Большое внимание уделяется вопросам социальной сферы, капитальному ремонту школ, больниц, объектов культуры и спорта. Реализуются проекты в сфере демографии, такие как "Семья - оплот Русского Севера". "Важно, что между руководством субъекта Российской Федерации и людьми налажена эффективная обратная связь, и по этому показателю регион впервые стал лучшим в стране. Уверена, что Вологодская область и впредь будет вносить достойный вклад в решение общенациональных задач", - подчеркнула спикер Совета Федерации.

О регионе

Вологодская область образована 23 сентября 1937 года, в этот день было издано постановление Президиума ЦИК СССР о разделении Северной области на Архангельскую и Вологодскую. Вологодская область - одна из самых крупных в России, ее площадь составляет 144,5 тыс. кв. км. На территории региона расположены 15 городов, самыми древними являются Белозерск (основан в 862 году), Тотьма (1137 год), Вологда и Великий Устюг (1147 год). На сегодня область занимает первое место среди всех других регионов России по доле русского населения. Здесь проживает почти 97% русских. На 1 января 2025 года в области насчитывалось 1 115 371 человек.

Регион знаменит многими выдающимися людьми - это маршал Советского Союза Иван Конев, авиаконструктор Сергей Ильюшин, изобретатель самолетов Александр Можайский, старший товарищ Пушкина Константин Батюшков, святитель Игнатий (Брянчанинов), поэт Николай Рубцов, один из основателей и ярких представителей деревенской прозы Василий Белов, композитор Валерий Гаврилин, космонавт Павел Беляев и многие другие. Ключевые отрасли промышленности - черная металлургия, химическая промышленность (Череповец), машиностроение, металлообработка, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (Вологда, Сокол). Ведущая отрасль сельского хозяйства - молочное животноводство, вологодская молочная продукция широко поставляется в регионы России и за рубеж.