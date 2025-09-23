Сбер начал выпускать первое в России умное кольцо

Устройство отслеживает показатели здоровья человека

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Первое в России умное кольцо, которое отслеживает показатели здоровья человека и дает персональные консультации на базе GigaChat, начал выпускать Сбер. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Это первое российское умное кольцо, которое поможет человеку мониторить жизненно важные показатели, предоставляя точную информацию о самочувствии круглосуточно", - указано в сообщении. Датчики устройства отслеживают физиологические показатели: пульс, сатурацию, физическую активность, фазы сна и пробуждение. Все данные анализируются и собираются в комплексные метрики: длительность и качества сна, уровень стресса, а также запас ресурса - совокупной производной всех показателей.

"Вся информация о состоянии организма доступна владельцу умного кольца Sber в мобильном приложении вместе с пулом персонализированных рекомендаций от GigaChat. При отклонениях от нормальных значений пульса, вариабельности сердечного ритма, сатурации и показателей сна приложение уведомляет пользователя и рекомендует проконсультироваться с врачом "Сберздоровья", - уточнили в Сбере.

К разработке кольца были привлечены медицинские эксперты, в том числе из ННГУ им. Лобачевского и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.

Впервые умное кольцо было представлено президенту России Владимиру Путину на международной конференции AI Journey в декабре 2024 года. С 23 сентября Сбер начал эксклюзивную продажу умного кольца для тех, кто подписался на уведомление о старте продукта в рознице. На следующий день оно станет доступно для остальных.