Инвестиции в развитие производства составили более 150 млн рублей

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Компания "Камафлекс" наладила в Набережных Челнах выпуск полностью отечественных фитинговых соединений высокого давления для спецтехники. Инвестиции в развитие производства составили более 150 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП).

"Компания "Камафлекс" наладила в Набережных Челнах выпуск фитинговых соединений с врезными кольцами, которые используются в гидравлических системах спецтехники. Производственные мощности позволяют ежегодно выпускать до 1 млн единиц продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общие инвестиции в развитие производства составили более 150 млн рублей. Из них 127 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа по программе "Комплектующие изделия".

"Выпускаемые на предприятии фитинговые соединения высокого давления - уголки, тройники, штуцеры и банджо-адаптеры - используются в гидравлических системах грузовой и специальной техники: экскаваторах, кранах, манипуляторах, погрузчиках, бурильных машинах, тракторах, а также в двигателях и коробках передач", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что уровень локализации продукта достиг 100%, при производстве используются только отечественные материалы. "Ранее, по данным компании, в России врезные кольца фитингов гидравлических соединений не выпускали, а основными их поставщиками на отечественном рынке были производители из Европы, США и Китая", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, основными заказчиками компании являются производители грузовой и сельскохозяйственной техники. При этом часть продукции предназначена для продаж на вторичном рынке компаниям машиностроения, строительной индустрии, сельского хозяйства, металлургической промышленности и нефтегазового сектора.

Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.