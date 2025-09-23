В компании также подчеркнули, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" планирует вернуться в штатный режим выполнения расписания в сообщении с аэропортом Шереметьево до конца сегодняшнего дня, говорится в сообщении авиаперевозчика.

"Аэрофлот" продолжает работу по стабилизации расписания в связи с вводом временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов вечером 22 сентября в аэропорту Шереметьево. Авиакомпания планирует войти в штатный режим выполнения расписания в/из Шереметьево до конца сегодняшнего дня", - отмечается в сообщении.

В "Аэрофлоте" также подчеркнули, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме.