Сотрудник организации по коммуникациям Уильям Райлянт-Кларк лишь заявил, что "политический нейтралитет Секретариата ИКАО, будучи платформой для международного сотрудничества, играет ключевую роль в его работе"

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. В Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Монреале (Канада) не стали комментировать информацию о том, что Россия якобы обратилась к этой структуре ООН по вопросу ослабления санкций против авиаотрасли РФ, введенных рядом стран.

В ответ на запрос корреспондента ТАСС сотрудник организации по коммуникациям Уильям Райлянт-Кларк лишь заявил, что "политический нейтралитет Секретариата ИКАО, будучи платформой для международного сотрудничества, играет ключевую роль в его работе". Он добавил, что во вторник стартует 42-я ассамблея ICAO, "о результатах работы которой Секретарит организации сообщит после ее завершения".

ТАСС обратился за комментарием в Минтранс РФ. Ранее ведомство сообщило, что российская делегация примет участие в работе ассамблеи ICAO. В министерстве уточнили, что Россия традиционно рассматривает этот форум в качестве ключевой площадки для "обмена опытом и выработки совместных решений для повышения безопасности, эффективности и устойчивости воздушного транспорта".

Ранее агентство Reuters на ссылкой на источники в российском авиасекторе сообщило, что Россия якобы намерена на ассамблее ICAO поднять вопрос о снятии западных санкций на запчасти для российских самолетов и полеты над территориями других государств. Агентство утверждало, что поводом для этого стало решение США ослабить санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа".