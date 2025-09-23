Поводом обращения в суд стал срыв сроков корректировки проектной документации по новой краевой больнице

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Исковое заявление на более чем 90 млн рублей поступило в Арбитражный суд Камчатского края от КГКУ "Единая дирекция по строительству объекта "Камчатская краевая больница". С подрядчика требуют взыскать деньги за срыв сроков корректировки проектной документации по новой краевой больнице, сообщили в пресс-службе суда.

"КГКУ "Единая дирекция по строительству объекта "Камчатская краевая больница" направило в Арбитражный суд Камчатского края исковое заявление к АО "Крокус интернэшнл" о взыскании пени в размере 90 745 000 рублей за нарушение сроков выполнения работ по корректировке проектной документации для строящейся краевой больницы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поводом для обращения в суд стало неисполнение подрядчиком условий контракта, согласно которому компания должна была выполнить комплекс инженерных изысканий и скорректировать проектную и рабочую документацию для объекта "Строительство Камчатской краевой больницы" с окончательным сроком сдачи 31 июля 2023 года. Как указал истец в своем заявлении, в числе претензий - значительная просрочка выполнения работ. По состоянию на 20 августа 2025 года сданы результаты только по двум первым этапам из пяти, при этом допущена просрочка от 517 до 872 дней. Общая сумма неустойки превысила 90 млн рублей. Также были нарушены сроки передачи комплекта документации, что повлекло за собой дополнительный штраф в размере 100 тыс. рублей.

"Заявитель указал, что все доводы подрядчика о вине заказчика в срыве сроков, включая ссылки на необходимость внесения изменений в задание и затягивание согласований, являются необоснованными. Истец утверждал, что действовал в строгом соответствии с условиями контракта и в рамках законодательства, своевременно предоставлял все необходимые исходные данные и согласовывал поступающие от подрядчика запросы", - отметили в суде.

Предварительное заседание назначено на 6 октября.