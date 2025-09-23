Переговоры с египетской стороной продолжаются

"Русал" продолжает переговоры с египетской стороной, в том числе с представителями египетского правительства, о сотрудничестве с алюминиевой компанией EgyptAlum. Это публичная компания, владеющая алюминиевым заводом номинальной мощностью 310 тыс. тонн алюминия, контрольный пакет принадлежит государственному управляющему холдингу. Применение наших технических компетенций и лучших практик, обмен технологиями и опытом, позволят повысить производственный потенциал египетского завода. Одним из ключевых направлений может стать содействие в проекте по реконструкции и модернизации действующих мощностей EgyptAlum", - заявил заместитель гендиректора "Русала" по новым проектам Алексей Арнаутов, его слова передала пресс-служба компании.

Ранее египетские СМИ сообщали о встрече министра государственного делового сектора Египта Мухаммеда Шими с представителями "Русала". Стороны обсуждали пути расширения сотрудничества в области производства алюминия, передачу технологий и обмен опытом, инвестиционный потенциал промышленного сектора Египта, писал портал Shorouk News.

Арнаутов отметил, что "Русал" является признанным технологическим лидером алюминиевой отрасли, а завод в Египте был построен в 70-х годах при техническом содействии СССР.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - холдинг "Эн+", основанный Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций, free float - 17,59%.