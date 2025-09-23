"Автостат": Россия в августе вошла в топ-10 мировых авторынков

За отчетный период РФ опередила Австралию, Францию, Великобританию и Италию

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россия в августе вошла в десятку крупнейших авторынков мира, обойдя европейские страны на фоне их сезонного спада продаж, сообщил в своем Telegram-канале директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

"Август - традиционный месяц европейских отпусков и низких продаж легковых автомобилей. На этом фоне России удалось обойти Великобританию, Францию, Италию и занять 10 место в мировом авторейтинге", - написал он.

На остальных глобальных рынках "такого августовского феномена не наблюдается".

В августе в десятку крупнейших авторынков мира вошли: Китай (продано 1,995 млн авто, +4,6%), США (1,46 млн ед., +2,3%), Япония (401 тыс. ед., -8,3%), Индия (328 тыс. ед., -7,5%), Бразилия (215 тыс. ед., -3,6%), Германия (207,2 тыс. ед., +5%), Канада (160 тыс. ед., -2,3%), Южная Корея (139 тыс. ед., +9%), Мексика (124 тыс. ед., -3%) и Россия (122 тыс. ед., -17%).

За отчетный период Россия опередила Австралию (103 тыс. авто), Францию (88 тыс. ед.), Великобританию (83 тыс. ед.) и Италию (67 тыс. ед.).

"При хороших продажах в оставшиеся 4 месяца Россия теоретически может обойти Австралию (832 тыс.) и завершить год на 13-й позиции. В остальных странах продажи уже превышают 1 млн, и догнать их нереально", - подчеркнул Целиков.