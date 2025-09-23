АО "Интэлидженс" находится под управлением "Газпром капитала"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Компания АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала", стала владельцем доли в 11,3% в сербской компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") вместо "Газпрома", следует из сообщения NIS, размещенного на Белградской фондовой бирже.

Доля "Газпрома" в NIS снизилась с 11,3% до одной акции, а АО "Интэлидженс" - выросла с нуля до 11,3%. Сделка совершена на основании договора о безвозмездной уступке или передаче акций акционерного общества.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, АО "Интэлидженс" находится под управлением "Газпром капитала".

Еще 44,85% акций в NIS принадлежат "Газпром нефти", 29,87% - Сербии, а оставшаяся доля - у миноритарных акционеров.

В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", ее главы Александра Дюкова, а также против сербской NIS. С тех пор NIS шесть раз получала от США отсрочку санкций на срок в 90 дней, но в середине сентября президент Сербии Александар Вучич выразил опасения, что США не согласятся на новое продление отсрочки после 26 сентября.

NIS является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Она занимается разведкой и добычей нефти и газа, сбытом нефтепродуктов, производством электроэнергии и торговлей ею, реализацией проектов в области нефтехимии. Основные производственные мощности находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии.