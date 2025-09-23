К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,43% и находились на уровне 2 753,89 и 1 032,55 пункта соответственно

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня перешел к снижению после роста в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,51% - до 2 754,97 и 1 032,96 пункта соответственно. Курс юаня рос на 0,7 коп. - до 11,727 руб.

К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,43% и находились на уровне 2 753,89 и 1 032,55 пункта соответственно. В то же время курс юаня перешел к снижению на 4,5 коп. - до 11,675 руб.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,42% и находился на уровне 2 752,44 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.