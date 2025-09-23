Обратным рейсом доставят зерновые грузы в контейнерах

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Стартовал первый рейс китайского судна Xiang Yue Su Hang по российским водным путям Нижнего Амура в Китай в сопровождении российских специалистов. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

"На российских внутренних водных путях на Дальнем Востоке проходит тестовый рейс китайского судна Xiang Yue Su Hang. В ходе комбинированного рейса, стартовавшего в морском порту на юге Китая, отработают возможность перевозок грузов судами типа "река-море" по Нижнему Амуру до китайского речного порта города Фуюань и обратно в морские порты", - уточнило министерство.

Согласно информации Минтранса, китайский сухогруз следует из южного морского порта Тайцан в речной порт Фуюань через порты Ванино, Николаевск-на-Амуре и Хабаровск. "На борту - крупногабаритный груз - два судна технического флота. Обратным рейсом доставят зерновые грузы в контейнерах", - отметило министерство.