В Telegram она будет доступна с 24 сентября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Нейросеть "Яндекса" "Алиса" стала доступна пользователям мессенджера Max, а с 24 сентября станет доступна и в мессенджере Telegram. Об этом сообщает пресс-служба "Яндекса".

"Нейросеть "Алиса" стала доступна всем пользователям в мессенджере Max, а 24 сентября она появится и в Telegram. Нейросеть поможет с решением рабочих, учебных и личных задач - для этого нужно просто открыть чат-бот "Алисы" в мессенджере", - рассказали в пресс-службе.

В "Яндексе" пояснили, что в Max можно использовать режим рассуждений нейросети для решения сложных, многосоставных задач, также через мессенджер можно загрузить текстовый документ и попросить нейросеть проанализировать его, передать смысл короткими тезисами, ответить на вопросы или пересказать содержание в виде текста, можно также задавать вопросы по загруженным изображениям. "В мессенджере "Алиса" не только отвечает на вопросы по изображениям, но и умеет сама генерировать картинки. Можно попросить ее создать аватарку для себя или группового чата, открытку, принт, иконку для интерфейса или макет для стикеров", - добавили в пресс-службе.