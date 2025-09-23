МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. До пяти инцидентов, связанных с утечками данных, фиксируют в день в России специалисты по безопасности, сообщил директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura в группе компаний "Солар" Александр Вураско.
"Каждый день мы фиксируем в российском сегменте от двух до пяти инцидентов, связанных с утечками данных", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.
Лет пять назад атаки происходили на конкретные организации, на те, чьи данные можно легко монетизировать, напомнил Вураско. А сейчас, добавил он, хакеры могут атаковать любого - даже сайт детского сада. По его словам, полученные в ходе кражи данные теперь часто не продаются, а просто выкладываются в сеть.