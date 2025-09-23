Лет пять назад атаки происходили на конкретные организации, на те, чьи данные можно легко монетизировать, напомнил директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura Александр Вураско

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. До пяти инцидентов, связанных с утечками данных, фиксируют в день в России специалисты по безопасности, сообщил директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura в группе компаний "Солар" Александр Вураско.

"Каждый день мы фиксируем в российском сегменте от двух до пяти инцидентов, связанных с утечками данных", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Лет пять назад атаки происходили на конкретные организации, на те, чьи данные можно легко монетизировать, напомнил Вураско. А сейчас, добавил он, хакеры могут атаковать любого - даже сайт детского сада. По его словам, полученные в ходе кражи данные теперь часто не продаются, а просто выкладываются в сеть.