ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Приморья рассмотрел заявление рыболовецкого колхоза "Восток-1" о замене обеспечительных мер в рамках дела по исковому заявлению Генпрокуратуры. В частности, снят арест с денежных средств, предназначенных для обеспечения захода судов в порт, постановки к причалу и безопасной стоянки, бункеровки судов необходимым количеством топлива, сообщили ТАСС в пресс-службе Арбитражного суда Приморского края.

Ранее Генеральная прокуратура РФ подала в Приморский арбитражный суд иск к рыболовецкому колхозу "Восток-1" о признании недействительными заключенных с Росрыболовством договоров о квотах на добычу водных биоресурсов на 37 млрд рублей. В числе ответчиков также компании "Глобал сифуд корпорейшн", "Норд пасифик корпорейшн", "Ориентал пасифик ко. лтд" и восемь физических лиц. Арбитражный суд Приморского края запретил эксплуатацию судов компании "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" на время рассмотрения иска.

"Арбитражный суд Приморского края, рассмотрев в судебном заседании заявление АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" о замене обеспечительных мер в рамках дела по исковому заявлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, определил заменить принятые определением суда от 26.08.2025 в рамках дела <…> обеспечительные меры", - сообщили в пресс-службе.

Арест определено наложить на все движимое, в том числе суда, а также недвижимое имущество акционерного общества "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", а также на принадлежащие обществу доли в уставных капиталах юридических лиц и ценные бумаги (акции), также другие ценности, в том числе находящиеся во вкладах и (или) на хранении в банках, кредитных организациях, индивидуальных банковских сейфах и ячейках, металлические счета (счета в драгоценных металлах) в пределах цены иска в размере 37 млрд 628 млн 130 тыс. рублей.

При этом уточнены исключения, туда вошли таможенные платежи и сборы, а также поручения органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов, денежные средства на обязательное страхование жизни и здоровья членов экипажа судовладельцем, денежные средства для обеспечения захода судов в порт, постановки к причалу и безопасной стоянки, бункеровки судов необходимым количеством топлива, для обеспечения жизнедеятельности судов и экипажей, транспортной безопасности, с возможностью конвертации иностранной валюты в рубли для осуществления вышеперечисленных платежей, а также перевода денежных средств на счета общества, открытые на территории Российской Федерации в российских банках для выплаты заработной платы - "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО), Дальневосточный филиал ПАО "Банк ПСБ", филиал "Хабаровский" АО "Альфа-Банк", Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк".