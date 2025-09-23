Мера будет действовать до 31 октября 2028 года

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза) установила нулевую ввозную пошлину на промышленные жирные спирты до 31 октября 2028 года, говорится в сообщении ЕЭК.

В настоящий момент ставка составляет 5%.

Промышленные жирные спирты являются исходным сырьем для получения поверхностно-активных веществ, используемых в производстве жидких моющих и чистящих средств, а также косметики, в металлургии, текстильной, кожевенной, лакокрасочной, бумажной, пищевой, медицинской отраслях промышленности и сельском хозяйстве.

В настоящее время промышленные жирные спирты в ЕАЭС не производятся, поэтому имеющиеся потребности удовлетворяются за счет импортных поставок.

"Принятая мера таможенно-тарифного регулирования поможет поддержать производителей поверхностно-активных веществ в странах союза, снизить себестоимость готовой продукции, а также повысить конкурентоспособность на внутреннем рынке ЕАЭС", - отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян, слова которого приводятся в сообщении.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.