МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Патентная система трудовой миграции изжила себя, эта проблема "перезрела" и требует решения. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что считает возможным подумать об отмене патентной системы для мигрантов.

"Когда об одном и том же говорят с разных сторон, это означает, что тема перезрела и требует разрешения. На днях президент не стал отрицать возможности реформы миграционной политики, имея в виду отмену системы трудовых патентов. Наша идея, наконец, проросла, - отметил Титов. - Так уж совпало, что ровно два года назад, еще будучи бизнес-омбудсменом, я направлял Путину предложение кое-что поменять. Потом мы развивали эту тему внутри политсовета "Новых людей", который я возглавляю. Главная мысль была одна: патентная система трудовой миграции себя изжила и стала источником социальной напряженности".

Спецпредставитель президента добавил, что системой не довольны ни бизнес, ни население, ни государство. "Недоволен бизнес - нет нормального понятного административного процесса по найму. Недовольны люди - копится социальная напряженность, нарастает конфликт культур, прежде всего в школах. Недовольно государство - и оно ужесточает проверки", - пояснил он.

Титов указал, что для решения проблемы необходимо разделить режимы въезда на краткосрочный и упрощенный (с пребыванием в России до года) и долгосрочный (свыше года). "До года - сугубо для работников, их семьи должны оставаться на родине. Дольше года - уже можно разбираться, устраивать тесты, в первую очередь на обязательное знание языка. В том числе и для членов семьи, если дети планируют поступать в российскую школу. Забота мигранта об изучении языка должна начинаться еще в его стране, а не в России", - подчеркнул он.

Спецпредставитель президента РФ также отметил, что в обоих случаях въезд будет осуществляться только при наличии предварительно оформленного контракта с работодателем, чтобы поиски работы не начинались "уже после пересечения границы". "Пригласивший мигранта работодатель должен нести за него всю ответственность в отношении быта и медобслуживания. И депортацию, кстати, оплачивать, если потребуется. Вот естественный баланс, хорошо бы его поскорее достичь", - заключил Титов.