Предельные границы колебания цены установлены в размере +0,01% / -20% от рыночной цены по биржевому инструменту

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Петербургская биржа установила предельные границы колебания цены на дизельное топливо в размере +0,01% / -20% от рыночной цены по биржевому инструменту. Верхняя граница (то есть максимально возможный рост цены при торгах за сутки) была уменьшена с +0,5% в 50 раз - до +0,01%, нижняя осталась неизменной, следует из рассылки торговой площадки (есть у ТАСС), соответствующие изменения подтвердили два источника в отрасли.

Один из источников ТАСС отметил, что изменения введены с 23 сентября. ТАСС направил запрос в Петербургскую биржу, Минэнерго и ФАС РФ.

Так, предельные границы колебания цены по товарам дизельного топлива на условиях поставки "франко-вагон станция отправления", "франко-вагон станция отправления ОТП", и "франко-труба" составляют +0,01% / -20% от текущей рыночной цены по биржевому инструменту.

Кроме того, от одного участника торгов допустима подача одной заявки на покупку в объеме 1 лот на условиях поставки "франко-вагон станция отправления" и "франко-вагон станция отправления ОТП", а также одной заявки на покупку в объеме 2 лота на условиях поставки "франко-труба".

Также используется двусторонний встречный аукцион: по одному биржевому инструменту для дизельного топлива от одного участника торгов допустима подача до 15 заявок на покупку в объеме до 3 лотов в каждой заявке, не более 10 заявок на покупку в объеме не более 2 лотов в каждой заявке на условиях поставки "франко-труба".

Ранее биржевая стоимость летнего дизельного топлива на торгах Петербургской биржи превысила 71 тыс. рублей за тонну и подбирается к рекордным значениям сентября 2023 года.