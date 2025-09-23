Защита Чемезова не согласна с его статусом ответчика по иску от ГП

В исковом заявлении Генпрокуратура требует обратить в доход России имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Защита вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова не согласна с его статусом ответчика по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства энергокомпании "Облкоммунэнерго". Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Яшин.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подала иск об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области - "Облкоммунэнерго", фактическими владельцами которой являются бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров. По иску были приняты обеспечительные меры.

"Мы не согласны с его статусом и что он указан ответчиком по иску, где к нему никаких требований не предъявлено", - сказал он.

В иске Генпрокуратура требует обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". Всего у ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, Биков и Бобров получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго". Ответчиком в иске также заявлены вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и его бывшая жена Ирина Чемезова.