Потребность Хабаровского края составляет 11 единиц пассажирских судов и порядка 60 единиц объектов причальной инфраструктуры

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) планируют загрузить строительством пассажирских судов и дебаркадеров. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края по итогам встречи первого заместителя председателя правительства региона Сергея Абрамова с коллективом предприятия.

В соцсетях и СМИ в августе сообщалось, что ОСК намерена сократить 70% персонала Хабаровского судостроительного завода из-за отсутствия объемов производства. После глава региона Дмитрий Демешин заявил, что край заберет завод у корпорации. Главная задача, которую он ставил относительно предприятия, - сохранить судозавод, его коллектив, мощности и технологии. Министерством транспорта и дорожного хозяйства края в настоящее время разрабатывается программа развития судоходства на реке Амур, в рамках которой запланирована закупка нескольких дебаркадеров.

"Всего потребность края, по предварительной оценке, составляет 11 единиц пассажирских судов и порядка 60 единиц объектов причальной инфраструктуры. Смена собственника позволит Хабаровскому судостроительному заводу принять участие в их строительстве в рамках конкурентных процедур. Это также будет способствовать восстановлению компетенций предприятия и формированию штата работников", - говорится в сообщении. Сотрудничество с компанией "Эмпериум" также может помочь в обеспечении завода необходимым объемом работы на ближайшие 3-5 лет, уточнили ТАСС в региональном правительстве. На предприятии могут начать строить пассажирские электросуда.

Правительством региона рассматриваются различные варианты сохранения кадрового потенциала завода. Работа в этом направлении ведется, в том числе с Объединенной судостроительной корпорацией.

"По итогам достигнутых договоренностей в ходе встречи с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым министерству промышленности и торговли РФ даны поручения о подготовке пакета документов о передаче 100 % акций ХСЗ под контроль региона за условную стоимость. В настоящее время проект распоряжения подготовлен, согласован правительством края и направлен Минпромторгом России на согласование в Росимущество и Министерство финансов РФ, ведется оценка имущества и долговой нагрузки", - сказал Абрамов, слова которого приводятся в сообщении.