ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Британская компания Jaguar Land Rover (JLR, принадлежит индийской корпорации Tata Group) продлила приостановку работы своих заводов до 1 октября на фоне перенесенной кибератаки.

"Сегодня мы проинформировали коллег, поставщиков и партнеров о том, что мы продлили текущую паузу в производстве до среды 1 октября 2025 года вследствие киберинцидента. Мы приняли такое решение, чтобы внести ясность на предстоящую неделю, в то время как мы выстраиваем сроки поэтапного возобновления наших операций и продолжаем расследование", - сказано в заявлении автопроизводителя.

Деятельность JLR оказалась парализована с 31 августа в результате кибератаки. По информации газеты The Daily Telegraph, перерыв в работе может продлиться до ноября. Телеканал Sky News указал, что продление приостановки деятельности до начала октября приведет к потерям в размере десятки миллионов фунтов ежедневно. По его данным, около четверти поставщиков JLR также были вынуждены временно прекратить работу.

Кибератака затронула деятельность заводов JLR не только в Великобритании, но и в Бразилии, Индии, Китае и Словакии. Отмечается, что за кибератакой может стоять та же группа британских хакеров, которая успешно вывела из строя компьютерные системы торговой сети Marks & Spencer и других ретейлеров.