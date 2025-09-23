Правительство надеется закрыть их за счет помощи европейских партнеров, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Бюджет Украины на 2025 и 2026 годы содержит дыры в размере свыше $18 млрд, правительство надеется закрыть их за счет помощи европейских партнеров. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"На следующий год у нас дыра $18,1 млрд. И как ее покрывать никто не знает. На этот год дыра тоже есть. Нужно снова менять бюджет в этом году", - написал Железняк в Telegram-канале.

По его словам, единственный расчет правительства заключается в том, что европейцы помогут закрыть эту дыру, дав возможность получить деньги в рамках ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) - согласованной странами Группы семи (G7) программы экстренного кредитования. "Плана "Б" у нас нет", - констатировал парламентарий.

Председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа отметила в своем Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской), что потребность во внешнем финансировании бюджета на 2025 год составляет $39,3 млрд и за год пока не изменилась. $30,6 млрд - это деньги, которые уже поступили на счета правительства в Нацбанке. $8,7 млрд - это деньги, которые согласовываются и поступят от партнеров в 2025 году. Она допустила вероятность новых изменений в бюджете осенью для увеличения расходов на сектор национальной безопасности и обороны. Но прежде чем это станет возможным, Украине нужно достичь договоренностей с ЕС об использовании кредитов ERA в оборонных целях. Часть кредитов ERA от ЕС должна прийти в 2025 году.

Как ранее отмечала Пидласа, Украина тратит на военные нужды 31% ВВП. При этом украинские власти уже имеют проблемы с финансированием на следующий год: на военные нужды в 2026 году планируется потратить $120 млрд, однако Киев может самостоятельно обеспечить лишь половину.

Украина уже несколько лет составляет бюджет с рекордным дефицитом. В Киеве неоднократно признавали, что власти страны способны покрывать расходы только на военные нужды Украины, а все остальные сферы получают финансирование за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств выделяется Киеву Западом в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.