Это снятие тех барьеров в законодательстве, когда сверхурочная работа ограничена, когда человек хочет трудиться больше за дополнительную плату, отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Вовлечение в экономическую деятельность молодежи и людей старшего поколения повысит гибкость рынка труда и производительность, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Совете Федерации.

"Ряд задач касается повышения гибкости [рынка] труда и роста производительности в экономике. В первую очередь, это эффективное вовлечение в экономическую деятельность тех категорий, которые менее активно участвуют сейчас в рынке труда. Это молодежь, а также люди старшего поколения. Это повышение гибкости трудовых отношений, а также снятие тех барьеров в законодательстве, когда у нас сверхурочная работа ограничена, когда человек хочет трудиться больше за дополнительную плату", - сказал он.