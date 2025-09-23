По словам белорусского президента, экспорт республики "просел на 2,5%"

МИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал увеличить экспорт промышленных товаров. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Промышленность - ваш вопрос. Вопрос номер один. Организовывайте, напрягайте, продавайте. Поэтому что экспорт у нас, что больше всего напрягает, просел на 2,5%", - сказал глава государства на встрече с премьер-министром республики Александром Турчиным. Руководитель Совмина уточнил, что снижение экспорта касается товаров, но вместе с услугами темп роста экспорта в текущем году составляет 101,2%. "Но и товары надо подтягивать. Потому что товары - это люди. Это трудовые коллективы, заработная плата", - заметил президент.

Лукашенко также упомянул ситуацию в агросекторе. Глава государства, в частности, указал на то, что объемы производства свинины в республике восстанавливаются недостаточными темпами. "По свинине когда мы выровняемся?" - спросил он. "Уже с сентября началось заполнение ското-мест. Уже по Минской области готов [доложить] - 136% за сентябрь будет рост производства свинины", - ответил Турчин. "Это все понятно. Надо вице-премьера, отвечающего за сельское хозяйство, - [Юрия] Шулейко - взять на жестокий контроль. Пока результата его деятельности я не вижу", - подчеркнул белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что поручил сформировать в Нацбанке группу, которая будет анализировать ситуацию в экономике.