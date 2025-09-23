Сбалансированный бюджет обеспечит исполнение всех социальных обязательств и реализацию национальных проектов, сообщил министр экономического развития

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета РФ на следующие три года будет сбалансированным и будет решать задачи как социально-экономического развития, так и обороны и безопасности, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"По мере замедления инфляционных процессов будет дальше открываться пространство для смягчения денежно-кредитной политики, что в долгосрочном периоде крайне важно для экономического роста. Эти тенденции легли в основу проекта прогноза социально-экономического развития, который завтра будет рассмотрен на правительстве РФ. На основе прогноза формируется сбалансированный бюджет, он традиционно обеспечит исполнение всех социальных обязательств, реализацию национальных проектов, ну и, конечно, что сейчас крайне важно - решение задач обороны и безопасности. При этом сбалансированность бюджета - это основа для замедления инфляции, для экономической стабильности", - сказал Решетников.

По его словам, основным драйвером роста остается внутренний спрос, прежде всего потребительский.

"В основе потребительского спроса - рост реальных заработных плат и доходов населения, а в среднесрочном периоде и сокращение нормы сбережений, которые сейчас у нас находятся на высоких уровнях. Сохранится низкий уровень безработицы. Ограничения по кадрам будут закрываться через повышение эффективности производства, рост производительности труда. Ну и конечно, важный вклад в рост реальных доходов населения внесет снижение инфляции", - заявил министр.