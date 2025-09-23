В ближайшее время будет создана соответствующая совместная рабочая группа

БАКУ, 23 сентября. /ТАСС/. Представители РФ, Азербайджана и Ирана в октябре текущего года намерены провести трехсторонние переговоры, заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег на встрече с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров Азербайджана.

"В следующем месяце мы планируем провести трехстороннюю встречу между представителями Ирана, Азербайджана и России. В ближайшее время будет создана соответствующая совместная рабочая группа, которая будет заниматься транспортными и таможенными вопросами", - заявила Садиг.

В кабмине также добавили, что Мустафаев и Садиг обсудили текущий уровень двустороннего сотрудничества между Баку и Тегераном и его дальнейшее расширение в экономической, транспортной, таможенной и других сферах.

В новость внесены изменения (13:00 мск) - передается повторно с уточнением имени министра Ирана, верно - Фарзане Садег.