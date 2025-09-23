Решетников: рынку предстоит адаптироваться к росту оптовых цен на электроэнергию

Важно сформировать механизм управления спросом, заявил министр экономического развития РФ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Участникам рынка предстоит адаптироваться к росту цен на оптовом рынке электроэнергии, важно сформировать механизм управления спросом, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Совете Федерации.

"Тема электроэнергетики сейчас одна из ключевых. Нам предстоит в ближайшие годы вывод очень крупных и дорогих энергоблоков. Это в том числе и АЭС, которые строятся долгое время. Те инвестиции, которые приходят на энергорынок, и которые потом в тарифе приходится окупать, они не малые. Поэтому нам предстоит испытать и адаптироваться к росту цен на оптовом рынке [электроэнергии] в этой связи. Важно в будущем правильно заложить механизм управления спросом, потому что зачастую мы строим мощности под пиковое потребление", - сказал он.

Министр добавил, что эти вопросы надо решать регуляторно, чтобы избежать роста тарифов.