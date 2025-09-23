Российские компании с радостью продолжили бы сотрудничество с немецкими партнерами, отметил спецпредставитель президента России

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российские компании были бы готовы к сотрудничеству с немецким бизнесом в области машиностроения, производства оборудования и технологий. Об этом заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов на встрече с руководителями компаний - членов Российско-германской внешнеторговой палаты.

По его словам, "российские власти открыты к обсуждению вопроса о возвращении иностранного бизнеса". "Конечно, российские компании с радостью продолжили бы сотрудничество с немецкими партнерами, особенно в том, что касается машиностроения, поставок и производства оборудования, технологий", - отметил Титов.

Спецпредставитель президента РФ обратил внимание на то, что жесткие санкционные ограничения и страх немецких компаний быть наказанными в Европе многих останавливают. "И в этих условиях Россия переключается на китайских поставщиков и поставщиков из других стран. Как оказалось, чаще это и по качеству, по крайней мере, не хуже, при этом значительно дешевле, - сказал он. - Раскрыть потенциал российско-германского сотрудничества заново будет сложно".

"Запад явно проигрывает конкуренцию. Как мы видим, процесс идет сложно, но российская сторона думает над восстановлением экономического сотрудничества даже в сложных условиях, - отметил Титов. - Конечно, важны были бы такие же усилия немецкой стороны".