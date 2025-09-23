НАМИ подал заявку в Роспатент на регистрацию знака "Аурус"

Товарный знак соответствует классу "косметические и туалетные немедицинские средства, свечи ароматические и продукты питания"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. ФГУП "НАМИ" подало заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака бренда "Аурус", выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из данных Роспатента, заявка на регистрацию товарного знака "Аурус" поступила 18 сентября 2025 года. Товарный знак регистрируется по трем классам (№ 3, № 4 и № 30) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в них входят косметические и туалетные немедицинские средства, свечи ароматические и продукты питания.

В частности, компания сможет производить и продавать под этим брендом злаковые батончики, мороженое, диффузоры, какао, кофейные капсулы, лосьон для волос и другие товары.

Aurus - это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Министерства промышленности и торговли РФ. Aurus является официальным автомобилем президента Российской Федерации. С мая 2021 года автомобили Aurus производятся серийно на заводе Aurus в Елабуге, в Республике Татарстан.

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" - ведущая российская научно-исследовательская организация в области автотранспорта. НАМИ занимается исследованиями, проектированием, опытным производством и испытанием автомобильной и сельскохозяйственной техники и ее компонентов. Среди основных направлений работы института - создание инновационного экологически чистого транспорта, компьютерный инжиниринг, стандартизация и идентификация автомобильных платформ.