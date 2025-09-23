В России рассмотрят меры защиты торговли от злоупотреблений потребителей

Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что будет рассмотрен вопрос о введении невозврата на ряд товаров

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ рассмотрит вопрос о введении невозврата на ряд товаров для защиты торговли от злоупотреблений со стороны потребителей. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"В том числе возникает вопрос, что может быть по каким-то группам товаров нам можно сделать какой-то предпринимательский запрос на невозвратный, например, тариф - так же, как в авиабилетах же такое есть. Мне кажется, это вопросы, которые надо серьезно обсуждать, если это поспособствует снижению цен на отечественную продукцию. Мне кажется, надо серьезно к этому отнестись. Но мы здесь будем с вами, с бизнесом также консультироваться. Понимаем, что вопросы непростые, вопросы защиты прав потребителей, с потребнадзором будем консультироваться", - сказал Решетников.

Он отметил, что есть вопросы со стороны бизнеса, связанные с необходимостью борьбы со злоупотреблениями со стороны потребителей или конкурентов. "Когда много одежды заказывают куда-нибудь в Хабаровск, а потом не выкупают. Берут перед Новым годом, покупают, а после Нового года возвращают. И подмены [товаров] есть, и так далее. А поскольку принимают пункты приема заказов, то, по сути, курьеры отвезли, и курьеры забрали. Никто это не контролирует. И все это заканчивается тем, что все это перекладывается в цену, и цены получаются существенно выше, чем та себестоимость, и чем то, за что предприниматели готовы честно продавать", - сказал Решетников.

По его словам, вопрос о мерах по борьбе со злоупотреблениями можно было бы рассмотреть до Нового года.

"Ну давайте, действительно, может быть, если мы решим это к Новому году, к этому, это будет такой реальной поддержкой предпринимателей. Давайте возьмемся за этот вопрос вместе и найдем решение", - добавил министр.