Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что на основе прогноза социально-экономического развития России формируется сбалансированный бюджет

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство рассмотрит 24 сентября проект прогноза социально-экономического развития России на 2026-2028 годы. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Проект прогноза социально-экономического развития завтра будет рассмотрен правительством", - сказал Решетников. При этом он подчеркнул, что на основе прогноза социально-экономического развития РФ формируется сбалансированный бюджет.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на заседании комитета заявил, что проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов может поступить в Госдуму 29 сентября.