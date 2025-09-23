По мнению экспертов организации, в 2026 году российская экономика вырастет на 0,6%

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. ВВП России вырастет на 1% в 2025 году, согласно предварительному прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Авторы доклада отмечают, что прогноз не изменился по сравнению с июньским анализом. В 2026 году, по мнению экспертов организации, российская экономика вырастет на 0,6%, что также соответствует более ранним оценкам.

Также аналитики ОЭСР пересмотрели прогнозы инфляции в РФ и теперь ожидают, что в 2025 году она составит 8,5%. Это на 1,2 процентного пункта меньше, чем прогнозировалось в июне. Они также прогнозируют замедление инфляции в 2026 году до 4,99%, что также меньше ожидавшегося ранее показателя на 1,2 процентного пункта.