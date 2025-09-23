В рамках него планируется дорегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий внесудебную блокировку фишинговых сайтов, уже подготовлен, сообщил врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Евгений Хасин.

В конце августа Минцифры разместило второй пакет поправок в законодательство, направленный на борьбу с кибермошенничеством, для общественного обсуждения.

"Уже подготовлен законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты, который направлен в том числе на расширение мер по противодействию мошенничеству. В рамках него планируется дорегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций. Предусмотрена проектом внесудебная блокировка фишинговых сайтов <…>, также направлен на минимизацию персональных данных", - рассказал Хасин на пресс-конференции в ТАСС.

Внесудебная блокировка для опасных сайтов вводится для того, чтобы блокировка "исчислялась часами, минутами", и в целом была очень оперативной, уточнил Хасин.

Говоря о минимизации персональных данных, он отметил , что в системах не должна обрабатываться информация с персональными данными больше, чем нужно для бизнес-процессов. "Очень многие организации склонны собирать побольше, чтобы с этим взаимодействовать, использовать в каких-то своих целях", - пояснил он.

Проект сейчас находится на обсуждении с участвующими в теме федеральными органами, резюмировал Хасин.