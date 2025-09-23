Их представят в ближайшее время, отметила вице-президент по продуктам массового сегмента компании Ирина Лебедева

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. "Ростелеком" прорабатывает новые решения по безопасности для мессенджера Max и рассчитывает обнародовать их в ближайшее время, сообщила вице-президент по продуктам массового сегмента "Ростелекома" Ирина Лебедева на пресс-конференции в ТАСС.

"Сегодня говорить о сервисе, который мы через некоторое время представим, пока не буду. Но мы прорабатываем несколько новых услуг с владельцами сервиса Max, с компанией-заказчиком, чтобы обезопасить именно данный сервис. Я думаю, что в ближайшее время мы и для Max тоже решение будем готовы предоставить и обнародовать", - сказала она.

Ране в Max внедрили двухфакторную аутентификацию. По данным на 17 сентября, в Мax зарегистрировались более 35 млн человек.