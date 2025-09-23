По данным на 12:24 мск, цена на драгметалл составляла $3 824,6 за унцию

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась до $3 824,6 за тройскую унцию, обновив исторический максимум, следует из данных торговой площадки.

По данным на 12:24 мск, цена на драгметалл составляла $3 824,6 за унцию (+1,16%), обновив исторический максимум.

По состоянию на 12:44 мск стоимость золота замедлила рост и торговалась на уровне $3 813,9 за тройскую унцию (+0,87%). В то же время фьючерс на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex находился на уровне $44,405 (+0,6%).

Ранее днем стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $3 800 за тройскую унцию.