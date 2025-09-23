Вопросы в сфере ЖКХ ранее обсуждались на встрече президента РФ с лидерами парламентских фракций

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов предложил Счетной палате изучить, как регионы используют федеральные средства, которые им предоставляются для модернизации коммунальной системы.

"Мы планируем предложить счетной палате посмотреть на вопрос, как представляются субъектам Российской Федерации и используются федеральные средства на модернизацию коммунальной системы", - сказал Пахомов на пленарном заседании.