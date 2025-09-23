По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на продовольственном рынке

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России согласовала ходатайство крупного поставщика рыбы "Юнифрост" о приобретении группы компаний "Меридиан", которая специализируется на выпуске пресервов. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

"ФАС согласовала ходатайство "Юнифрост" о приобретении группы компаний "Меридиан". Служба рассмотрела ходатайство дистрибьютора рыбы и морепродуктов о даче согласия на приобретение 100%: акций АО "Меридиан", долей ООО "Торговый дом "Меридиан", долей ООО "Меридиан-Трейдинг", - говорится в сообщении.

По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на продовольственном рынке.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что "Юнифрост" готовится выкупить бизнес группы "Меридиан", стоимость сделки может превысить 5 млрд руб. По данным издания, "Юнифросту" она поможет занять до 60% в сегменте крабовых палочек и 35-40% - на рынке пресервов.