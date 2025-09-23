Представитель компании отметил, что интерес к разработке проявляют ресурсодобывающие, исследовательские и гидрографические предприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Компания "Навис" представила на Международной выставке "Нева-2025" маломерное необитаемое судно (МНС) проекта "Сардина", способное работать в автономном режиме более суток, передает корреспондент ТАСС.

"Это собственная разработка компании "Навис" совместно с компанией "Компан марин", которая занимается изготовлением корпуса. Представленный экземпляр - это рабочий опытный образец. Он частично прошел ходовые испытания, по результатам которых выявлен ряд необходимых доработок в части управления движением. Данный экземпляр оборудован эхолотом, в процессе проведения испытаний были осуществлены соответствующие промеры", - рассказал представитель компании.

Он уточнил, что в имеющейся комплектации проекта МНС способен работать в автономном режиме порядка 24-30 часов. Кроме того, представитель отметил, что интерес к разработке проявляют ресурсодобывающие, исследовательские и гидрографические предприятия.

"По результатам навигации 2026 года у нас уже должен быть готовый продукт", - добавил он.