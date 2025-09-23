Этот случай может сказаться на стремлении УК и операторов соблюдать требования законодательства, отметили в ведомстве

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Минцифры поддерживает ФАС в вопросе возбуждения антимонопольного дела против интернет-провайдера "Ловител", входящего в компанию-застройщика ПИК. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее стало известно, что ФАС России возбудила дело в отношении группы лиц ПИК. Служба установила, что входящие в группу лиц ПИК оператор связи "Ловител" и управляющие компании жилых комплексов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре.

"Минцифры поддерживает возбуждение антимонопольного дела. Оно может стать первым подобного рода прецедентом и позитивно скажется на стремлении УК и операторов соблюдать требования законодательства", - рассказали в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что в апреле 2024 года был принят долго обсуждавшийся закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома, а также был принят ряд подзаконных актов. Как считают в Минцифры, данные меры призваны стимулировать конкуренцию на телеком-рынке. "Вместе с тем проблемные вопросы в части взаимодействия операторов связи и управляющих компаний остаются. Минцифры рассматривает все поступающие вопросы - как от граждан, так и от операторов связи. Для обращений создан специальный сервис на «Госуслугах»", - добавили в пресс-службе.

Как подчеркнули в Минцифры, министерство продолжает анализировать правоприменительную практику, и по результатам этой работы будет принято решение о необходимости совершенствования законодательства и иных нормативных правовых актов. "Для управляющих компаний, которые, несмотря на принятый закон, не пускают операторов в МКД, обсуждается введение административной ответственности", - заключили в пресс-службе.