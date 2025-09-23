Как прокомментировали "Известиям" в ВТБ, корректировка лимитов по кредитным картам - распространенная рыночная практика, которая применяется к клиентам с повышенным уровнем риска, высокой долговой нагрузкой или просроченной задолженностью

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Крупные банки России начали обнулять лимиты по кредитным картам. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на жалобы пользователей и отзывы "Банки.ру".

Газета уточняет, что массовые жалобы на обнуление лимитов поступают от клиентов "Ренессанс Банка", "Почта Банка" и ВТБ. Кроме того, пользователям "Почты Банка" предлагается оформить карту ВТБ для перевода долга.

Как прокомментировали "Известиям" в ВТБ, корректировка лимитов по кредитным картам - распространенная рыночная практика, которая применяется к клиентам с повышенным уровнем риска, высокой долговой нагрузкой или просроченной задолженностью.

Финансовые организации стремятся снять таким образом долговую нагрузку с клиентов, чтобы не делать большие резервы и не нарушать требования Банка России, отмечают в газете.

В пресс-службе Банка России сообщили "Известиям", что не было отмечено общего роста жалоб на обнуление лимитов. Финансовые организации могут самостоятельно ограничивать риски по кредиткам, например, из-за роста просрочек по ранее выданным ссудам.