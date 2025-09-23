Ограничение будет распространяться на всех участников рынка

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Профильные ведомства обсуждают продление запрета на экспорт бензина из РФ для всех участников рынка и введение запрета на экспорт дизельного топлива также для всех участников рынка до конца 2025 года, сообщил ТАСС источник в отрасли.

"Обсуждается. На оба вида топлива до конца года", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Сейчас до 30 сентября действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка (в том числе для НПЗ), а для непроизводителей - до 31 октября.

Об уже принятых мерах

Ранее нефтяным компаниям рекомендовано было поддерживать достаточные объемы поставок на внутренний рынок и воздержаться от взаимных закупок на бирже.

Вице-премьер РФ Александр Новак также поручил проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС. Меры были подготовлены на фоне нескольких подряд рекордов роста цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также на АЗС.

Ранее источники ТАСС сообщали, что правительство готовится поднять и точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты, и сделано это может быть задним числом - с 1 августа 2025 года.