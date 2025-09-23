Согласно данным ОСК, для реализации платформенного подхода специалистами холдинга предложили использовать на всех типах судов шесть унифицированных блоков корпуса судна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Разработанная блоком инжиниринга и конструкторским бюро "Вымпел" Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) унифицированная платформа для строительства судов типа река - море будет состоять из 6 блоков корпуса судна. Соответствующую разработку представила корпорация на международной выставке "Нева-2025", передает корр. ТАСС.

Ранее пресс-служба ОСК сообщала, что созданная на базе танкера-химовоза проекта 19900М унифицированная платформа будет предназначена для судостроительства универсальных сухогрузов, контейнеровозов и танкеров класса РС R2.

Согласно данным ОСК, для реализации платформенного подхода специалистами холдинга предложено использовать на всех типах судов шесть унифицированных блоков корпуса судна. Первый блок - носовая оконечность, второй блок - переходный от цилиндрической части к носовой оконечности, третий блок - грузовая зона, четвертый блок - кормовая оконечность, единая поверхность кормовой оконечности, максимально унифицированные выгородки и стенки цистерн для всех типов судов. Пятый и шестой блоки будут состоять из жилой надстройки, рулевой рубки и служебных помещений, единых для всех типов судов.

"При строительстве судов на базе платформы типовыми будут не только отдельные блоки корпуса, но и большая часть судового комплектующего оборудования. Это позволит сформировать пул постоянных поставщиков, насытить рынок необходимыми запасными частями, что впоследствии должно положительно отразиться на сроках и стоимости технического обслуживания судов", - подчеркнули в ОСК.

Кроме того, там добавили, что унифицированная платформа спроектирована в соответствии с современными международными нормами по выбросу СО2 и индексу энергоэффективности, "при сохранении или улучшении основных характеристик эксплуатирующихся на текущий момент современных судов".