Под Калининградом до конца 2025 года начнется опытная эксплуатация гигафабрики

Реализация проекта имеет большое значение для экономики Калининградской области, отметил губернатор региона Алексей Беспрозванных

КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Опытно-промышленная эксплуатация первой в России гигафабрики литий-ионных аккумуляторных батарей в Калининградской области начнется до конца 2025 года, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Алексея Беспрозванных.

"В 2025 году планируется приступить к опытно-промышленной эксплуатации гигафабрики по производству литий-ионных ячеек и батарей, входящей в структуру Госкорпорации "Росатом", - приводит пресс-служба слова губернатора.

По оценке Беспрозванных, реализация проекта гигафабрики имеет большое значение для экономики области. "Запуск гигафабрики выводит нас на новый уровень: производство и автомобилей, и батарей будет сосредоточено в области", - отмечал глава региона.

По информации пресс-службы, для поддержки инвестиционных проектов промышленных предприятий региона по инициативе губернатора в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации будет выделено дополнительно 250 млн рублей на их финансирование.

Подчеркивается также, что продолжают укрепляться позиции промышленного комплекса области. "По итогам 2024 года обрабатывающая промышленность в регионе преодолела отрицательную динамику 2022 - 2023 гг., рост производства составил 2% в 2024 году, и 4,3% - по итогам семи месяцев 2025 года", - приводят цифры власти области.

О гигафабрике

Первая в стране гигафабрика литий-ионных аккумуляторных батарей мощностью 4ГВт.час в год располагается в Неманском районе Калининградской области. Мощность производства позволит обеспечить литий-ионными батареями до 50 тыс. электромобилей. В случае подтверждения спроса на продукцию возможно введение второй и третьей очередей до достижения суммарной мощности производства 14 ГВт.час.

Новое предприятие обеспечит рабочими местами около 900 человек (до 1,5 тыс. человек, включая сопутствующие поддерживающие производства). Завод станет не только крупным налогоплательщиком в регионе, но и будет способствовать развитию сопредельных сфер - образования, науки, технологий, производственной кооперации. Со стороны Росатома проект по реализации систем накопления энергии ведет отраслевой интегратор - компания ООО "Рэнера".