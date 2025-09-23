Заплатить такой налог россияне должны до 1 декабря

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала рассылать уведомления об уплате налога на проценты по банковским вкладам за 2024 год. Заплатить такой налог россияне должны до 1 декабря 2025 года, говорится в сообщении ведомства.

В ФНС разъяснили, что информация о сумме полученных в прошлом году процентных доходах от банковских вкладов размещена в личных кабинетах физлиц. При этом, НДФЛ облагается общая годовая сумма процентного дохода за минусом необлагаемой суммы.

"За 2024 год максимальное значение ключевой ставки составляло 21%, необлагаемый минимум за 2024 год составляет 210 тыс. рублей. Полученный сверх этой суммы совокупный процентный доход подлежит налогообложению", - отмечается в Telegram-канале ФНС.

Ранее член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал ТАСС, что изменения в порядке налогообложения доходов по банковским вкладам вступили в силу в России с 2025 года, эти корректировки касаются миллионов граждан, хранящих сбережения в банках.

Поступления в федеральный бюджет от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов по банковским вкладам за прошлый год составили 111 млрд руб., отмечалось в опубликованном годовом отчете ФНС.