Владельцами компании являются бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд 29 сентября начнет основное заседание по рассмотрению иска Генпрокуратуры России об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области - "Облкоммунэнерго", фактическими владельцами которой стали бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Назначили основное [заседание] на 29.09 в 10.00 (8:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В иске Генпрокуратура требует обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, Биков и Бобров получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго", а также вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и его экс-жена Ирина Чемезова.