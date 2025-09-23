Также идут финальные переговоры со странами Азии и Белоруссией по вхождению в консорциум МБИР

МОСКВА, 23 сентября /ТАСС/. Представители 15 стран будут работать на уникальном российском многоцелевом быстром исследовательском реакторе (МБИР), который возводится в Димитровграде, сообщает госкорпорация "Росатом".

"Участники консультативного совета консорциума международного центра исследований на базе МБИР обсудили направления совместных исследований. Было заявлено, что на уникальном российском научном реакторе будут работать ученые из более 15 стран", - говорится в сообщении.

После ввода в эксплуатацию, которая намечена на 2028 год, МБИР станет самым мощным работающим исследовательским реактором в мире. Уникальные возможности нового реактора предназначены для изучения технологий ядерной энергетики будущего, с его помощью ученые ускорят и обоснуют создание безопасных энергетических систем четвертого поколения.

"Создание международного центра исследований - важный шаг в развитии фундаментальной науки и прикладных исследований. Совместная работа ученых разных стран позволит нам решать глобальные научные проблемы, развивать новые направления исследований и создавать инновационные технологии", - приводятся в сообщении слова директора по управлению научно-техническими программами и проектами Росатома Натальи Ильиной.

В свою очередь заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков отметил, что "международные исследования на реакторе МБИР полностью соответствуют целям агентства в области передовых энергетических технологий четвертого поколения и замыкания ядерного топливного цикла".

"Запланированы широкомасштабные исследования в области конструкционных материалов и топливных композиций для реакторов с металлическими теплоносителями, жидкосолевых реакторов, высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов и других инновационных проектов. Сотрудничество с МАГАТЭ позволяет активно развивать международные научные программы и привлекать лучших мировых исследователей к работе на уникальном оборудовании",- сказал он.

Переговоры со странами Азии и Белоруссией

Кроме того, переговоры с партнерами из Азии и Белоруссии по вхождению в международный консорциум МБИР находятся на финальной стадии.

"С момента запуска проекта к международному консорциуму присоединились Объединенный институт ядерных исследований и Институт ядерной физики Республики Узбекистан. Также на финальной стадии переговоры с партнерами из Азии и Белоруссии. Работы, выполняемые на реакторе МБИР, лягут в основу проектирования высокопроизводительных и надежных реакторных установок четвертого поколения", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании "Лидер консорциума "МЦИ МБИР" Василия Константинова.

Консорциум "Международный центр исследований на базе реактора МБИР" - научная группа с участием российских и иностранных ученых, которая планирует осуществлять исследования на базе ректора МБИР. Присоединение новых участников происходит путем подписания соглашения о вступлении в консорциум.