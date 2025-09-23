Таким образом, Еврокомиссия хочет полностью отказаться от закупок российского сжиженного природного газа на год раньше, чем планировалось

БРЮССЕЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) планирует полностью отказаться от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) к 2026 году, на год раньше, чем планировалось. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на предложения ЕК по 19-му пакету антироссийских санкций.

ЕК намерена отказаться от СПГ из РФ на год раньше, чем планировалось изначально, установив более ранний срок - конец 2026 года - для долгосрочных контрактов на закупку СПГ, а для краткосрочных - шесть месяцев после вступления санкционного пакета в силу.

Как утверждается в проекте, цель запрета покупок российского СПГ заключается в "дальнейшем сокращении доходов России от экспорта ископаемого топлива", а также в "оказании максимального давления на Россию с целью прекращения" СВО.

Ранее Еврокомиссия предложила ускорить отказ от физических поставок СПГ из России к 2027 году. Несколько европейских стран, включая Италию, значительно снизили с 2022 года закупки газа у РФ, заместив его в том числе более дорогим американским СПГ.