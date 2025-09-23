Важным результатом углубления сотрудничества государств Евразийского экономического союза с ОАЭ стало подписание соглашения об экономическом партнерстве в июне 2025 года

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Экспорт товаров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ОАЭ за последние пять лет вырос в 4,6 раза, до 12,4 млрд долларов. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"За последние пять лет экспорт товаров стран ЕАЭС в ОАЭ вырос в 4,6 раза, составив 12,4 млрд долларов, импорт эмиратской продукции увеличился на 67%, достигнув 661 млн долларов. В 2024 году товарооборот превысил 16 млрд долларов", - отметил глава ЕЭК Бакытжан Сагинтаев, слова которого приводятся в сообщении.

Важным результатом углубления сотрудничества государств ЕАЭС с ОАЭ стало подписание соглашения об экономическом партнерстве в июне 2025 года, отмечается в сообщении.

"Достигнутые договоренности способны вывести наше взаимодействие на качественно новый уровень. Мы готовы к выстраиванию фундаментального диалога с Объединенными Арабскими Эмиратами на системной основе", - сказал Сагинтаев.

Соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами - членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой стороны, было подписано 27 июня 2025 года на полях Высшего Евразийского экономического совета в Минске.

"В настоящее время проводятся ратификационные процедуры, необходимые для вступления документа в силу. В рамках нового торгового режима эмиратская сторона открыла преференциальный доступ в отношении 86% товарной номенклатуры. Уступки стран евразийской "пятерки" покрывают 85% товарной номенклатуры для партнера", - говорится в сообщении.