Politico: ЕС может запретить своим компаниям инвестиции в ОЭЗ России

Утверждается, что ЕС также хочет запретить компаниям перестраховывать российские суда и самолеты в течение пяти лет после их продажи

БРЮССЕЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций хочет запретить европейским фирмам инвестировать в особые экономические зоны (ОЭЗ) в РФ. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на проект предложения по ограничительным мерам.

По его данным, ЕС также хочет запретить компаниям перестраховывать российские суда и самолеты в течение пяти лет после их продажи. Также европейским фирмам могут запретить вести бизнес с портами, расположенными не в Евросоюзе, "если они используются для продажи военной техники, например ракет, или обхода потолка цен на нефть, установленного Группой семи", отмечает издание.